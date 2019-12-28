الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / السفير الصيني يكيل المدح لليمنيين ويصفهم بــ"الشعب الذي لا يُقهر"

السفير الصيني يكيل المدح لليمنيين ويصفهم بــ"الشعب الذي لا يُقهر"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -وكالات

قال السفير الصيني لدى اليمن "كانغ يونغ" إن الشعب اليمني، شعبٌ لا يقهر، و قادر على طي صفحة المعاناة والظلم، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية والعدالة والكرامة والمجد.



وأضاف السفير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": ""إن الشعب اليمني يتمتع بالصلابة والصبر والاجتهاد والشجاعة، ويؤكد التاريخ الطويل الذي يمتد لآلاف السنين أن الشعب اليمني لا يقهر، وكلي ثقة بأن هذا الشعب العريق يستطيع أن يطوي هذه الصفحة من المعاناة والظلم، ويفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية والعدالة والإنصاف والكرامة والمجد".



وجدد السفير الصيني، دعم بلاده لمسار تعزيز العملية السلمية في اليمن، وتطوير الصداقة الصينية – اليمنية"، لافتا إلى أن اليمن والصين يمتلكان تاريخ طويل وحضارة عريقة ومزدهرة.



وقال إن الصين ستظل تعتبر اليمن الصديق العزيز لها، وستواصل دعمها، ودعم العملية السياسية للوصول الى حل للقضية اليمنية، متطلعا الى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن في السنة الجديدة، وفتح صفحة جديدة للتعاون العملي بين البلدين الصديقين.



وأكد أنه سيتخذ من مسار تعزيز العملية السلمية اليمنية وتطوير الصداقة الصينية اليمنية كأهم مهام له باعتباره متطلعا إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن في السنة الجديدة.



وعبر السفير عن اسفه لعدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وبقاء معاناة سكان محافظة الحديدة وتعز وسط كارثة انسانية كبيرة، مشيرا إلى أن الكثير من الآباء والامهات ينتظرون عودة أبنائهم، في الوقت الذي تستمر فيه آثار الحرب والمجاعة والمرض كحالة دائمة، لكنه عبر عن امله في ان يكون عام 2020 فاتحة خير على الشعب اليمني ويحمل معه بشائر أمل لتحقيق تسوية شاملة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال السفير الصيني لدى اليمن "كانغ يونغ" إن الشعب اليمني، شعبٌ لا يقهر، و قادر على طي صفحة المعاناة والظلم، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية والعدالة والكرامة والمجد.وأضاف السفير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": ""إن الشعب اليمني يتمتع بالصلابة والصبر والاجتهاد والشجاعة، ويؤكد التاريخ الطويل الذي يمتد لآلاف السنين أن الشعب اليمني لا يقهر، وكلي ثقة بأن هذا الشعب العريق يستطيع أن يطوي هذه الصفحة من المعاناة والظلم، ويفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية والعدالة والإنصاف والكرامة والمجد".وجدد السفير الصيني، دعم بلاده لمسار تعزيز العملية السلمية في اليمن، وتطوير الصداقة الصينية – اليمنية"، لافتا إلى أن اليمن والصين يمتلكان تاريخ طويل وحضارة عريقة ومزدهرة.وقال إن الصين ستظل تعتبر اليمن الصديق العزيز لها، وستواصل دعمها، ودعم العملية السياسية للوصول الى حل للقضية اليمنية، متطلعا الى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن في السنة الجديدة، وفتح صفحة جديدة للتعاون العملي بين البلدين الصديقين.وأكد أنه سيتخذ من مسار تعزيز العملية السلمية اليمنية وتطوير الصداقة الصينية اليمنية كأهم مهام له باعتباره متطلعا إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن في السنة الجديدة.وعبر السفير عن اسفه لعدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وبقاء معاناة سكان محافظة الحديدة وتعز وسط كارثة انسانية كبيرة، مشيرا إلى أن الكثير من الآباء والامهات ينتظرون عودة أبنائهم، في الوقت الذي تستمر فيه آثار الحرب والمجاعة والمرض كحالة دائمة، لكنه عبر عن امله في ان يكون عام 2020 فاتحة خير على الشعب اليمني ويحمل معه بشائر أمل لتحقيق تسوية شاملة.







السفير الصيني اليمن الشعب الذي لا يقهر



شارك الخبر أصدقاءك:



374

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







