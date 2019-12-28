الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش غرب تعز

مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش غرب تعز

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

مواجهات في تعز

*يمن برس -تعز

لقي ثلاثة من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، السبت، إثر هجوم فاشل على مواقع الجيش غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقال مصدر عسكري في محور تعز إن الجيش الوطني تصدى لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقعه محيط جبل هان غرب المدينة".



وأفاد المصدر أن مواجهات عنيفة دارت صباح اليوم بين الجيش وميليشيا الحوثي واستمرت لساعات، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل ثلاثة حوثيين وجرح آخرين.



وكانت قوات الجيش أعلنت أمس الجمعة عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، عقب مواجهات عنيفة أطراف منطقة البرح، ووادي رسيان، غربي محافظة تعز.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي ثلاثة من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، السبت، إثر هجوم فاشل على مواقع الجيش غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.وقال مصدر عسكري في محور تعز إن الجيش الوطني تصدى لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقعه محيط جبل هان غرب المدينة".وأفاد المصدر أن مواجهات عنيفة دارت صباح اليوم بين الجيش وميليشيا الحوثي واستمرت لساعات، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل ثلاثة حوثيين وجرح آخرين.وكانت قوات الجيش أعلنت أمس الجمعة عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، عقب مواجهات عنيفة أطراف منطقة البرح، ووادي رسيان، غربي محافظة تعز.







مواجهات تعز الجيش الوطني



شارك الخبر أصدقاءك:



301

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







