مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش غرب تعز

*يمن برس -تعز
لقي ثلاثة من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، السبت، إثر هجوم فاشل على مواقع الجيش غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري في محور تعز إن الجيش الوطني تصدى لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقعه محيط جبل هان غرب المدينة".
وأفاد المصدر أن مواجهات عنيفة دارت صباح اليوم بين الجيش وميليشيا الحوثي واستمرت لساعات، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل ثلاثة حوثيين وجرح آخرين.
وكانت قوات الجيش أعلنت أمس الجمعة عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، عقب مواجهات عنيفة أطراف منطقة البرح، ووادي رسيان، غربي محافظة تعز.
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