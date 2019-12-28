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وسائل إعلامية: ارتفاع عدد قتلى تفجير العاصمة الصومالية إلى 90 قتيل

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من التفجير في مقديشو

*يمن برس -متابعة خاصة

قُتل نحو 90 شخصا فيما أصيب عشرات آخرين، بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة بجنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم السبت.



ونقل "راديو دالسان" المحلي عن الناطق باسم مستشفى المدينة قوله إن "المستشفى استقبل 71 جثة و60 جريحا؛ إثر التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مكتب للضرائب بأفغوي جنوب غربي مقديشو"، فيما ذكر الراديو، بحسب أنباء أولية، أن عدد القتلى جراء التفجير بلغ نحو 90 قتيلا.



ووقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مكتب للضرائب في أفغوي، جنوب غربي مقديشو، صباح اليوم، بينما كان من بين القتلى مواطنان تركيان.



وقالت مصادر أمنية لراديو مستقبل المحلي إن "القتلى بينهم مهندسان تركيان، يُعتقد أنهما كانا الهدف الرئيسي للتفجير".



وأعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تعازيه لمصرع الضحايا، قائلا، في تغريدة عبر تويتر، "ليرحم الله الضحايا، مواطنان تركيان، والأبرياء في الصومال من الإخوة والأخوات، بتفجير إرهابي"، متابعا "سنقف دائما كإخوة للصومال، سيتواصل كفاحنا ضد الإرهاب بحزم".





ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وقوات الحكومة المركزية.



وتشن القوات الأميركية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتل نحو 90 شخصا فيما أصيب عشرات آخرين، بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة بجنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم السبت.ونقل "راديو دالسان" المحلي عن الناطق باسم مستشفى المدينة قوله إن "المستشفى استقبل 71 جثة و60 جريحا؛ إثر التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مكتب للضرائب بأفغوي جنوب غربي مقديشو"، فيما ذكر الراديو، بحسب أنباء أولية، أن عدد القتلى جراء التفجير بلغ نحو 90 قتيلا.ووقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مكتب للضرائب في أفغوي، جنوب غربي مقديشو، صباح اليوم، بينما كان من بين القتلى مواطنان تركيان.وقالت مصادر أمنية لراديو مستقبل المحلي إن "القتلى بينهم مهندسان تركيان، يُعتقد أنهما كانا الهدف الرئيسي للتفجير".وأعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تعازيه لمصرع الضحايا، قائلا، في تغريدة عبر تويتر، "ليرحم الله الضحايا، مواطنان تركيان، والأبرياء في الصومال من الإخوة والأخوات، بتفجير إرهابي"، متابعا "سنقف دائما كإخوة للصومال، سيتواصل كفاحنا ضد الإرهاب بحزم".ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وقوات الحكومة المركزية.وتشن القوات الأميركية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.







مقديشو تفجير الصومال



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