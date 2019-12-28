تجدد المظاهرات في تعز للمطالبة بكشف نتائج التحقيق في حادثة اغتيال "الحمادي"

*يمن برس -تعز
تظاهر المئات في محافظة تعز، السبت، للمطالبة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق في حادثة مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.
وانطلقت المسيرة من مديرية سامع إلى أمام مقر اللواء 35 مدرع في منطقة العين بمديرية المواسط جنوبي محافظة تعز.
وندد بيان مسيرة أبناء سامع بحادثة مقتل العميد الحمادي، مطالباً بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات ومحاكمة كافة المتورطين في الجريمة.
وقُتل العميد الحمادي، في الثاني من ديسمبر الجاري، إثر إصابته بطلق ناري في منزله على مقربة من قيادة اللواء بمديرية المواسط جنوب تعز وسط اتهامات لشقيقه بقتله وهي أكثر الروايات المتداولة من مختلف الأطراف.
وكانت لجنة رئاسية مكلفة بالتحقيق وصلت منتصف ديسمبر الجاري إلى مقر اللواء 35 مدرع بمديرية المواسط إلا أنها غادرت تعز بعد تعرضها للاعتداء من قبل مسلحين.
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