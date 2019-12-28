 الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / "واتساب" يعلن عن ميزة جديدة لحل مشكلة الرسائل المتراكمة
"واتساب" يعلن عن ميزة جديدة لحل مشكلة الرسائل المتراكمة
السبت, 28 ديسمبر, 2019 06:54:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
"واتساب" يعلن عن ميزة جديدة لحل مشكلة الرسائل المتراكمة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -
يتضمن الإصدار التجريبي الحديث لواتساب للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة.
 
وبحسب موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن WABetaInfo أشار في تدوينة إلى الخاصية الجديدة، وتتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي.
 
وتمكّن الخدمة الجديدة المستخدمين من اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
422
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©