الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / تعرف على "عبد العزيز جراد" رئيس الحكومة الجزائري الجديد!

تعرف على "عبد العزيز جراد" رئيس الحكومة الجزائري الجديد!

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

عبد العزيز جراد ..رئيس الحكومة في الجزائر

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أنه تم تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة صبري بوقادوم.



وجراد هو أكاديمي متخصص في العلوم السياسية، وتولى عدة مناصب منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992، ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية عام 1992 وأمين عام لرئاسة الجمهورية (1993-1995) ومدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأمين عام لوزارة الخارجية في ما بين سنة 2001 و2003.



وولد الوزير الأول المكلف عبد العزيز جراد عام 1954 بولاية خنشلة، وهو حاصل على شهادة عليا في العلوم السياسية.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن جراد هو أستاذ جامعي منذ 1992 وقام بالتدريس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج، وأسهم في تخريج شخصيات تتقلد مناصب في البلاد.



وفي وقت سابق من اليوم، نقل التلفزيون الرسمي الجزائري أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعلن عبد العزيز جراد، وزيرا أول خلفا لصبري بوقادوم".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أنه تم تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة صبري بوقادوم.وجراد هو أكاديمي متخصص في العلوم السياسية، وتولى عدة مناصب منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992، ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية عام 1992 وأمين عام لرئاسة الجمهورية (1993-1995) ومدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأمين عام لوزارة الخارجية في ما بين سنة 2001 و2003.وولد الوزير الأول المكلف عبد العزيز جراد عام 1954 بولاية خنشلة، وهو حاصل على شهادة عليا في العلوم السياسية.وذكرت وسائل إعلام محلية أن جراد هو أستاذ جامعي منذ 1992 وقام بالتدريس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج، وأسهم في تخريج شخصيات تتقلد مناصب في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم، نقل التلفزيون الرسمي الجزائري أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعلن عبد العزيز جراد، وزيرا أول خلفا لصبري بوقادوم".







عبد العزيز جراد الجزائر رئيس الحكومة



شارك الخبر أصدقاءك:



338

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







