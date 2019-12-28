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قوات حكومية تحاصر أكبر معسكرات الانتقالي في شبوة

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قوات حكومية في شبوة

*يمن برس -شبوة

فرضت قوات حكومية، اليوم السبت، حصاراً على معسكر يضم عناصر تخريبية مطلوبة أمنياً في محافظة شبوة جنوبي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إن" قوات مشتركة من الجيش الوطني والأمن، انتشرت اليوم، في محيط معسكر العلم الذي تتمركز فيه قوات إماراتية وقوات الانتقالي في مديرية جردان شرق مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".



وأكدت المصادر، أن عناصر تخريبية تابعة للانتقالي متورطة باستهداف نقاط الجيش والأمن في محافظة شبوة متواجدة داخل المعسكر تحت حماية القوات الإماراتية. مشيرة إلى أن هذه العناصر تتحرك من هذا المعسكر لزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.



وذكرت أن القوات الحكومية المشتركة تقوم بعملية تفتيش دقيقة لكل المارة بالقرب من المعسكر.



ويعد معسكر العلم ثاني أكبر معسكر تتمركز فيه قوات الانتقالي بمحافظة شبوة بعد معسكر "بالحاف" في منشأة الغاز الطبيعي المسال، ويبعد عن مدينة عتق بمسافة 45 كم.



وكان محافظ شبوة محمد بن عديو، أبلغ رئيس الجمهورية بالاستفزازات التي تمارسها القوات الإماراتية بحق أفراد الجيش والأمن في النقاط ودعمها المليشيات التخريبية لتنفيذ مخطط جديد يستهدف استقرار المحافظة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فرضت قوات حكومية، اليوم السبت، حصاراً على معسكر يضم عناصر تخريبية مطلوبة أمنياً في محافظة شبوة جنوبي اليمن.وقالت مصادر عسكرية، إن" قوات مشتركة من الجيش الوطني والأمن، انتشرت اليوم، في محيط معسكر العلم الذي تتمركز فيه قوات إماراتية وقوات الانتقالي في مديرية جردان شرق مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".وأكدت المصادر، أن عناصر تخريبية تابعة للانتقالي متورطة باستهداف نقاط الجيش والأمن في محافظة شبوة متواجدة داخل المعسكر تحت حماية القوات الإماراتية. مشيرة إلى أن هذه العناصر تتحرك من هذا المعسكر لزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.وذكرت أن القوات الحكومية المشتركة تقوم بعملية تفتيش دقيقة لكل المارة بالقرب من المعسكر.ويعد معسكر العلم ثاني أكبر معسكر تتمركز فيه قوات الانتقالي بمحافظة شبوة بعد معسكر "بالحاف" في منشأة الغاز الطبيعي المسال، ويبعد عن مدينة عتق بمسافة 45 كم.وكان محافظ شبوة محمد بن عديو، أبلغ رئيس الجمهورية بالاستفزازات التي تمارسها القوات الإماراتية بحق أفراد الجيش والأمن في النقاط ودعمها المليشيات التخريبية لتنفيذ مخطط جديد يستهدف استقرار المحافظة.







شبوة قوات حكومية الانتقالي



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