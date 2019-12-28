 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قوات حكومية تحاصر أكبر معسكرات الانتقالي في شبوة
قوات حكومية تحاصر أكبر معسكرات الانتقالي في شبوة
السبت, 28 ديسمبر, 2019 08:17:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
قوات حكومية في شبوة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
قوات حكومية في شبوة

*يمن برس -شبوة
فرضت قوات حكومية، اليوم السبت، حصاراً على معسكر يضم عناصر تخريبية مطلوبة أمنياً في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن" قوات مشتركة من الجيش الوطني والأمن، انتشرت اليوم، في محيط معسكر العلم الذي تتمركز فيه قوات إماراتية وقوات الانتقالي في مديرية جردان شرق مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".

وأكدت المصادر، أن عناصر تخريبية تابعة للانتقالي متورطة باستهداف نقاط الجيش والأمن في محافظة شبوة متواجدة داخل المعسكر تحت حماية القوات الإماراتية. مشيرة إلى أن هذه العناصر تتحرك من هذا المعسكر لزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وذكرت أن القوات الحكومية المشتركة تقوم بعملية تفتيش دقيقة لكل المارة بالقرب من المعسكر.

ويعد معسكر العلم ثاني أكبر معسكر تتمركز فيه قوات الانتقالي بمحافظة شبوة بعد معسكر "بالحاف" في منشأة الغاز الطبيعي المسال، ويبعد عن مدينة عتق بمسافة 45 كم.

وكان محافظ شبوة محمد بن عديو، أبلغ رئيس الجمهورية بالاستفزازات التي تمارسها القوات الإماراتية بحق أفراد الجيش والأمن في النقاط ودعمها المليشيات التخريبية لتنفيذ مخطط جديد يستهدف استقرار المحافظة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
489
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©