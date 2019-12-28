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الحكومة تعلن نجاح استئناف إنتاج وتصدير النفط
السبت, 28 ديسمبر, 2019 09:00:00 مساءً

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حقول نفطية
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حقول نفطية

*يمن برس - عدن

أعلنت وزارة النفط والمعادن، أنها نجحت خلال الثلاث السنوات الماضية، في تحقيق العديد من الإنجازات شملت استئناف إنتاج وتصدير النفط من عدد من القطاعات والحقول النفطية، واستعادة ثقة الشركات الأجنبية.

وقالت الوزارة إن ذلك تحقق من خلال تبني الحكومة حزمة من الإجراءات والسياسات المختلفة، للمساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد الوطني، عقب تأثره نتيجة إشعال مليشيات الحوثي الانقلابية الحرب على الشرعية وانقلابها على العملية السياسية والتسبب بهجرة الشركات وتوقف إنتاج النفط منذ عام 2015.

واستعرض التقرير السنوي لإنجاز خطة وزارة النفط اليمنية للعام 2019 الأعمال والمشاريع المنجزة في قطاع النفط والمعادن خلال الثلاثة الأعوام الماضية، ابتداءً بعودة الإنتاج حتى تنفيذ خط الأنبوب الرابط بين القطاعين 5 و 4 في محافظة شبوة.

وأكد التقرير أن عودة أعمال الوزارة والشركات النفطية من خلال استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يومياً عام 2018، واستئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019، مشيرا إلى أنه تم خلال العام 2019 استئناف إنتاج النفط في محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر 20 ألف برميل يومياً، يكرر منها 8 إلى 10 ألف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، وكذا تضمنت الإنجازات استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في 2019 عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يومياً.

وأشار التقرير السنوي إلى عودة أعمال شركة Omv النمساوية، وشركة كالفالي القبرصية، إضافة إلى وجود جهود حثيثة ومتواصلة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع البترول تشمل الهيكلة وإصدار قانون خاص باتفاقيات البترول.

وأكدت وزارة النفط وجود مشاريع هامة وإستراتيجية جديدة لتفعيل قطاع النفط، تشمل مشروع خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلومترا لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة البترولي، وذلك للمساهمة بتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 - جنة هنت وتسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب بأقل كلفة




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خاص - يمن برس

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