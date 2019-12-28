خبير صهيوني: سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي في اليمن

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*يمن برس - متابعات

قال المعلق الإسرائيلي للأمن والاستخبارات يوسي ميلمان مشاركة كيان الاحتلال في عمليات عسكرية في اليمن، منذ عقود، لما تمثله اليمن من أهمية استراتيجية لدى الكيان الصهيوني.

وقال ميلمان في تقرير نشر على موقع ميدل است البريطاني إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي – المطل على الممرات المائية للمحيط الهندي والبحر الأحمر ، وقربها من إثيوبيا والقرن الأفريقي – جعل إسرائيل تهتم بها على مدى عقود من الزمن.

وأكد أن المخابرات البريطانية MI6 وقائد فريق (SAS) السابق ديفيد سترلنج طلبا مساعدة القوات الملكية التي كان يقودها الإمام البدر ضد الجمهوريين الذين كان يدعمهم جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية انزال جوي للأسلحة لجيش البدر.

وأشار المعلق الإسرائيلي إلى انشاء منظمات فلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقيادة وديع حداد ، معسكرات تدريب وقواعد عمليات في اليمن.

وأضاف: جرت عملية عنتيبي الشهيرة التابعة للقوات الخاصة الإسرائيلية عام 1976 بعد أن اختطف مسلحو حداد الفلسطينيون والألمان طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية. في عام 1979 ، توفي حداد في مستشفى بألمانيا الشرقية بعد أن تسمم على الأرجح من قبل عملاء الموساد.

المعلق الإسرائيلي لفت أيضاً إلى إبحار سفن البحرية الإسرائيلية في المياه المحيطة باليمن لحراسة الناقلات التي تشحن النفط الإيراني إلى إسرائيل قبل الثورة الإسلامية، مؤكدا أن هذه السفن لا تزال متواجدة على الرغم من أن هذا الإمداد انتهى عام 1979 بالثورة الإسلامية