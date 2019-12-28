الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / نساء البيضاء يقفن في وجه المليشيا الحوثية بعد رفضها تعليم الفتاة في المحافظة

نساء البيضاء يقفن في وجه المليشيا الحوثية بعد رفضها تعليم الفتاة في المحافظة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

وقفة احتجاجية في البيضاء

*يمن برس -البيضاء

نظمت مجموعة نسوية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية بساحة المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء (وسط اليمن) تنديداً بالممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية تجاه تعليم الفتاة بالمحافظة.



وجاءت الوقفة عقب اقتحام مسلحي ميليشيا الحوثي معهد المعلمين ومنع إقامة دورة تدريبية للتوعية بأهمية تعليم الفتاة للمثقفات المجتمعيات يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وقال مصدر تربوي إن الدورة كانت ستقام في المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء لمدة 3 أيام، إلا أنه تم منعها من قبل ميليشيا الحوثي بالقوة، بحجج واهية ومتطرفة.



وأكد أن أطقم تابعة لميليشيا الحوثي بقيادة مشرفها بالمدينة اقتحمت معهد المعلمين بحجة أنه" يمنع إقامة الدورات التي تشارك فيها نساء".



واستنكرت الوقفة ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإنقلابية من ممارسات تعسفية متطرفة بحق معلمات ومتدربات والنساء يشكل عام في محافظة البيضاء.



وقالت المحتجات إن ميليشيا الحوثي تسعى إلى حرمان الفتيات من تلقي المهارات والمعارف في البرامج والدورات التدريبية التي تساعد على محو الأمية وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم.



يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض الميليشيات الحوثية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها حضور دورات خاصة بها تعمل على نشر أفكارها الطائفية والمتطرفة الدخيلة على المجتمع اليمني.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نظمت مجموعة نسوية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية بساحة المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء (وسط اليمن) تنديداً بالممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية تجاه تعليم الفتاة بالمحافظة.وجاءت الوقفة عقب اقتحام مسلحي ميليشيا الحوثي معهد المعلمين ومنع إقامة دورة تدريبية للتوعية بأهمية تعليم الفتاة للمثقفات المجتمعيات يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية.وقال مصدر تربوي إن الدورة كانت ستقام في المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء لمدة 3 أيام، إلا أنه تم منعها من قبل ميليشيا الحوثي بالقوة، بحجج واهية ومتطرفة.وأكد أن أطقم تابعة لميليشيا الحوثي بقيادة مشرفها بالمدينة اقتحمت معهد المعلمين بحجة أنه" يمنع إقامة الدورات التي تشارك فيها نساء".واستنكرت الوقفة ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإنقلابية من ممارسات تعسفية متطرفة بحق معلمات ومتدربات والنساء يشكل عام في محافظة البيضاء.وقالت المحتجات إن ميليشيا الحوثي تسعى إلى حرمان الفتيات من تلقي المهارات والمعارف في البرامج والدورات التدريبية التي تساعد على محو الأمية وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم.يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض الميليشيات الحوثية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها حضور دورات خاصة بها تعمل على نشر أفكارها الطائفية والمتطرفة الدخيلة على المجتمع اليمني.







وقفة البيضاء معهد المعلمين



شارك الخبر أصدقاءك:



429

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







