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لأول مرة.. سعودة صيانة وتجديد منظومة الباتريوت في الممملكة
السبت, 28 ديسمبر, 2019 10:01:00 مساءً

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لأول مرة.. سعودة صيانة وتجديد منظومة الباتريوت في الممملكة
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*يمن برس - وكالات

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم السبت، أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية، بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوية "باتريوت".

وقال وكالة الأنباء السعودية "واس" إن توقيع الاتفاقية يأتي " لتطوير القطاع العسكري والأمني سعياً إلى تحقيق هدفها الرئيسي، وهو الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية".

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي:" الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح برنامج المشاركة الصناعية".

وأضاف:" الهيئة تسعى إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها وبناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة".

يذكر أن برنامج المشاركة الصناعية أبرز أهدافه توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع ونقل تقنيات ومعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير وتطوير كوادر بشرية قادرة أن تعمل في الصناعات المتخصصة.




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خاص - يمن برس

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