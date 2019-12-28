مقتل مواطن برصاص قناصة الحوثيين في التحيتا بالحديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

قتل مواطن مدني، اليوم السبت، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.



ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الوطني عن مصادر محلية أن المواطن داؤود محمد حسن استشهد جراء استهدافه من قبل قناصة المليشيا الحوثية، في منطقة المتينة، بمديرية التحيتا.



وأوضحت المصادر أن إصابة المواطن داؤود كانت في رأسه، لافتة إلى أنه فارق الحياة قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافه.



وتستهدف مليشيات الحوثي بقصفها المدفعي المستمر الأحياء السكنية في الحديدة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين ممتلكاتهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل مواطن مدني، اليوم السبت، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الوطني عن مصادر محلية أن المواطن داؤود محمد حسن استشهد جراء استهدافه من قبل قناصة المليشيا الحوثية، في منطقة المتينة، بمديرية التحيتا.وأوضحت المصادر أن إصابة المواطن داؤود كانت في رأسه، لافتة إلى أنه فارق الحياة قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافه.وتستهدف مليشيات الحوثي بقصفها المدفعي المستمر الأحياء السكنية في الحديدة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين ممتلكاتهم.







مقتل مواطن مدني الحديدة المليشيات الحوثية



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