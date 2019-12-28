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تقلبات مخيفة في أسعار الصرف في صنعاء والريال يعاود الانهيار
السبت, 28 ديسمبر, 2019 10:30:00 مساءً

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تقلبات مخيفة في أسعار الصرف في صنعاء والريال يعاود الانهيار
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*يمن برس - خاص


شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم السبت مقارنة بالساعات الماضية فيما لايزال سعر الريال منخفضاً بشكل كبير في عدن.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:

صنعاء
الدولار الأمريكي

شراء: 577  ريال
بيع: 581 ريال
الريال السعودي

شراء: 152.2 ريال
بيع: 152.8 ريال
 
عدن:
الدولار الأمريكي

شراء: 608 ريال
بيع: 612 ريال

الريال السعودي

شراء: 160  ريال
بيع: 160.3 ريال



 


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خاص - يمن برس

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