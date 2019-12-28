|
تقلبات مخيفة في أسعار الصرف في صنعاء والريال يعاود الانهيار
السبت, 28 ديسمبر, 2019 10:30:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس - خاص
شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم السبت مقارنة بالساعات الماضية فيما لايزال سعر الريال منخفضاً بشكل كبير في عدن.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 577 ريال
بيع: 581 ريال
الريال السعودي
شراء: 152.2 ريال
بيع: 152.8 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 608 ريال
بيع: 612 ريال
الريال السعودي
شراء: 160 ريال
بيع: 160.3 ريال
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: