“المركزي” يحذر البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع النقود الالكترونية

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - عدن

هدد البنك المركزي اليمني في عدن بإجراءات حازمة ضد أي بنك أو شركة صرافة تقوم بالتعامل مع النقود الالكترونية وتتماهى مع مليشيا الحوثيين لابتزاز المتعاملين وسلبهم ونهب مدخراتهم.



وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في البنك منصور راجح إن البنك المركزي قد يتجه لسحب تراخيص أي بنك أو شركة صرافة قد تتعامل مع النقود الالكترونية التي تتبناها مليشيا الحوثي في مخالفات لقانون البنك المركزي الذي يعد الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بالتعامل مع أي وسيلة تراها مناسبة لخدمة الجمهور.. مضيفا أن البنك المركزي بعدن لم يصرح باستخدام نقود الكترونية.

وأكد راجح، أن مليشيا الحوثي لن تنجح في تمرير فكرة النقود الإلكترونية في حال التزمت البنوك التي لها تراخيص مسبقة بنقود الكترونية بتعليمات البنك المركزي وقال إن ذلك سيجعل من الصعب جداً على الحوثيين أن تصدر نقود الكترونية.

ونفى وكيل البنك المركزي منصور راجح تبريرات وادعاءات حوثية بأن الحكومة الشرعية طبعت مبالغ كبيرة بدون غطاء نقدي أو بدون عملة أجنبية، وقال إن هذا غير صحيح.

وأكد أن الأموال التي طبعها البنك المركزي في عدن كانت بمقابل مئات الملايين من الدولارات التي ضخها من الوديعة السعودية ومن الدعم السعودي المباشر البالغ مئتي مليون ريال سعودي بالإضافة إلى مبالغ أخرى من مبيعات النفط ومن مصادر البنك الأخرى.

وأضاف: " لو كان صحيحاً أن الطباعة تمت بدون غطاء أو بدون وجود عملة صعبة لكان سعر الدولار اليوم يساوي ألفين ريال.

وقال راجح إن طباعة مزيد من العملة الوطنية خلال المرحلة الحالية كان ضرورة بسبب استهلاك النقود الموجودة.. مشيراً إلى أن اليمن يعد من أكثر دول العالم استهلاكًا للنقد، إذ أن عمر النقد فيها لا يزيد عن 18 شهرًا.