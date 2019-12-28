يومياً.. كوبان من القهوة يحميان من مرض خطير

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*يمن برس - متابعات

توصلت دراسة حديثة إلى أن الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة كل يوم، أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وأوضحت شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت أن باحثين في جامعة سول الوطنية ومستشفى دونغتان ساكريد هارت، في جامعة هاليم كشفوا النقاب عن تأثير القهوة في دراستهم المشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم، بين 55 و90 عاماً.

ومن بين المشاركين، ظهرت لدى حوالي 17.6% فقط من الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة، رواسب من بروتين “بيتا-اميلويد” في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمال كبير للإصابة بمرض ألزهايمر.

وارتفع المعدل بحوالي عشر نقاط مئوية عند الذين يتناولون معدلاً أقل من القهوة، وظهرت على 27% منهم مستويات عالية من المواد المسببة لألزهايمر في أدمغتهم.

وفي هذا السياق أوضح كيم جي ووك من مستشفى جامعة “هاليم” إن البحث الأخير يعتبر أن تناول كوبين على الأقل من القهوة يومياً، يقلص مخزون بروتين “بيتا اميلويد” في المخ، بحوالي 67%.