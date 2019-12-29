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تعرف على أفضل طريقة لشحن بطارية الهاتف
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 02:25:00 صباحاً

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تعرف على أفضل طريقة لشحن بطارية الهاتف
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*يمن برس - متابعات

ينصح خبراء التقنية بعدم ترك بطارية الهاتف في الشاحن طوال الليل حيث يتسبب ذلك في تلفها سريعا والتقليل من عمرها الافتراضي.

وفي هذا السياق قال دومينيك شولت، المدير الإداري لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات: “إذا شحنت هاتفك طوال الليل، وتركته ساعات بعد أن يصل إلى 100% من الشحن، فهذا يسرع من شيخوخة البطارية”.

 

وفي الواقع، مع تقدم عمر بطارية الليثيوم أيون، يتغير تركيبها الكيماوي، وتصبح أقل كفاءة في تخزين الطاقة وتوصيلها إلى جهازك.

و لا شك أن لجميع بطاريات الليثيوم أيون عمر افتراضي محدود لا يمكن تجاوزه.

 

وينصح شولت بشحن البطارية إلى أقل من 100%، ورفع الجهاز عن الشحن مباشرة، والامتناع عن تركه يشحن طوال الليل، للحفاظ على البطارية لوقت أطول، بحسب “ميرور” البريطانية..

وأضاف الخبير التقني شولت أنه إذا خططت لتخزين هاتفك دون استخدام لبعض الوقت، يفضل أن يتراوح شحن البطارية بين 30 و50%، وهو النطاق الأفضل لمنع تلف بطارية الليثيوم أيون.




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خاص - يمن برس

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