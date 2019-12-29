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درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 11:04:00 صباحاً

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درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة
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*يمن برس - متابعة خاصة
تواصلت تحذيرات خبراء جويين للمواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الفترات الليلية من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

عدن (العظمى 28° - الصغرى 24°)

صنعاء (العظمى 23° - الصغرى 05°)

تعز (العظمى 26 ° - الصغرى 12°)

المكلا (العظمى 27° - الصغرى 22°)

الحديدة (العظمى 29° - الصغرى 24°)

سيئون (العظمى 29° - الصغرى 07°)

سقطرى (العظمى 28° - الصغرى 21°)

ذمار (العظمى 22° - الصغرى 06°)

الغيضة (العظمى 30° - الصغرى 15°)

مأرب (العظمى 26° - الصغرى 09°)

صعدة (العظمى 24° - الصغرى 05°)

المحويت (العظمى 21° - الصغرى 09°)

عمران (العظمى 18° - الصغرى 05°)

الجوف (العظمى 26° - الصغرى 10°)


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خاص - يمن برس

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