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484 مدنيًا قضوا بالألغام الحوثية منذ بدء الحرب
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 11:54:00 صباحاً

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484 مدنيًا قضوا بالألغام الحوثية منذ بدء الحرب
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*يمن برس - متابعة خاصة

قال المرصد اليمني للألغام في اليمن إن 484 مدنياً قتلوا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز منذ 2015.

ونشر المرصد اليمني للألغام إحصائية حديثة على حسابه في فيس بوك، وقال إن محافظة تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.

وأضاف المرصد أن ضحايا الألغام في محافظة تعز منذ 2015 وحتى اليوم بلغ   484 قتيلا مدنيا توزعوا بين 162 طفلا و 117 من النساء و 205 قتلى من الرجال.

وأشار التقرير إلى تعرض 1245 آخرين لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلا و193 امرأة و 765 رجلا.

ولفت المركز إلى أن الحوثيين استخدموا في تعز تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمتحسسات الضوئية والكهربائية الحرارية.

وقال المركز إن 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام.


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خاص - يمن برس

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