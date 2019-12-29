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484 مدنيًا قضوا بالألغام الحوثية منذ بدء الحرب

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*يمن برس - متابعة خاصة



قال المرصد اليمني للألغام في اليمن إن 484 مدنياً قتلوا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز منذ 2015.



ونشر المرصد اليمني للألغام إحصائية حديثة على حسابه في فيس بوك، وقال إن محافظة تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.



وأضاف المرصد أن ضحايا الألغام في محافظة تعز منذ 2015 وحتى اليوم بلغ 484 قتيلا مدنيا توزعوا بين 162 طفلا و 117 من النساء و 205 قتلى من الرجال.



وأشار التقرير إلى تعرض 1245 آخرين لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلا و193 امرأة و 765 رجلا.



ولفت المركز إلى أن الحوثيين استخدموا في تعز تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمتحسسات الضوئية والكهربائية الحرارية.



وقال المركز إن 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال المرصد اليمني للألغام في اليمن إن 484 مدنياً قتلوا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز منذ 2015.ونشر المرصد اليمني للألغام إحصائية حديثة على حسابه في فيس بوك، وقال إن محافظة تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.وأضاف المرصد أن ضحايا الألغام في محافظة تعز منذ 2015 وحتى اليوم بلغ 484 قتيلا مدنيا توزعوا بين 162 طفلا و 117 من النساء و 205 قتلى من الرجال.وأشار التقرير إلى تعرض 1245 آخرين لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلا و193 امرأة و 765 رجلا.ولفت المركز إلى أن الحوثيين استخدموا في تعز تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمتحسسات الضوئية والكهربائية الحرارية.وقال المركز إن 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام.







مئات القتلى من المدنيين الألغام الحوثيين



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