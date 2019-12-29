عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف عرضًا عسكريًا بالضالع "صور"

*يمن برس - خاص

سقط عشرات القتلى والجرحى إثر استهداف عرض عسكري تابع لتشكيلات الانتقالي المسلحة بملعب الصمود وسط مدينة الضالع.وقالت مصادر محلية إن عشرة قتلى سقطوا على الأقل وأكثر من 11 جريحًا حالة بعضهم حرجة، ولم ترد حتى اللحظة إحصائية رسمية بعدد الضحايا.واختلفت المصادر في توضيح سبب الانفجار بين كونه عبوة ناسفة أو طائرة مسيرة أم هجوم صاروخي، فيما اتفقت أن الانفجار حدث بعد دقائق من انتهاء العرض واستهدف المنصة التي كان يجلس فيها قادة في الحزام الأمني وتشكيلات مسلحة تتبع المجلس الإنتقالي.