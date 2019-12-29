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1.2 تريليون دولار زيادة بثروات "أغنياء الأرض"
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 01:04:00 مساءً

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1.2 تريليون دولار زيادة بثروات "أغنياء الأرض"
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*يمن برس - متابعات

قفزت ثروات أغنى 500 شخص في العالم، نحو 1.2 ترليون دولار، فيما انضم ملياردير فرنسي لأغنى شخصين بعد أن تجاوزت ثروته 100 مليار دولار.

وفي تقرير عن مليارديرات العالم، أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أنّ إجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم خلال العام الجاري ارتفعت نحو 25% إلى 5.9 تريليون دولار.

وأشارت إلى أنّ "الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، نجح بزيادة ثروته حوالي 36.5 مليار دولار العام الجاري، ليصبح ثالث أغنى رجل في العالم بعد أن تجاوزت أمواله 100 مليار دولار.

وقالت الوكالة إنّ "ثروة 52 مليارديرًا فقط من هؤلاء سجلت تراجعًا في 2019، بمن فيهم أغنى رجل في العالم وهو رئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، الذي هبطت ثروته حوالي 9 مليارات دولار نتيجة المبلغ الضخم الذي دفعه ضمن تسوية مع طليقته".

وأضافت: "رغم الانخفاض، إلا أن جيف احتفظ بمركزه كأغنى رجل في العالم، وذلك بعد أن قفزت أسهم شركته بشكل كبير نتيجة المبيعات الضخمة خلال موسم الأعياد الحالي".

وذكرت "بلومبيرغ" أنّ 172 مليارديرًا أميركيًا سجلوا ارتفاعًا في ثرواتهم بنحو 500 مليار دولار، بمن فيهم مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الذي زادت ثروته نحو 27.3 مليار دولار.

كذلك زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوف، بيل غيتس، بحوالي 22.7 مليار دولار.

وأشارت إلى أنّ "عدد المليارديرات في الصين واصل ارتفاعه ليصل إلى 54 مليارديرًا لتصبح ثاني دولة بعدد الملياديرات بعد الولايات المتحدة"، مضيفة أنّ "ثروة مؤسس شركة التكييف الأكبر في الصين وهي زيانجيان قفزت نحو 79% لتصل إلى 23.3 مليار دولار".


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خاص - يمن برس

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