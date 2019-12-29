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الشرطة الأمريكية تعلن القبض على منفذ عملية الطعن بمنزل حاخام بنيويورك
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 01:38:00 مساءً

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الشرطة الأمريكية تعلن القبض على منفذ عملية الطعن بمنزل حاخام بنيويورك
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*يمن برس - وكالات

ألقت الشرطة الأمريكية في نيويورك القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن، التي استهدفت حاخام وأشخاص آخرين في منزل قرب معبد يهودي بضواحي نيويورك.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين محليين أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد حيثيات وأسباب الحادث. ولم يعلن حتى الآن عن هوية الملقى القبض عليه.

وأصيب حاخام و5 أشخاص آخرين في عملية طعن في وقت متأخر من يوم أمس السبت، في منزل حاخام بولاية نيويورك، قبل أن يفر الجاني من موقع الجريمة.


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خاص - يمن برس

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