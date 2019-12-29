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تغيّر مفاجئ لأسعار الصرف في صنعاء وتراجع كارثي في عدن(السعر الآن)
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 02:18:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير والمتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل تراجع للدولار والعملات الأجنبية أمام الريال في مناطق سيطرة الحوثيين
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر في كل من صنعاء وعدن كما يلي:
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 159.5
الدولار : 606
الإماراتي : 162.5
العماني : 1555
ذهب كسر 21 : 25,100
(( أسعار البيع ))
السعودي : 160
الدولار : 609.5
الإماراتي : 164
العماني : 1575
ذهب كسر 21 : 25,400
الأسعار في صنعاء
شراء السعودي : 153.5
بيع السعودي : 154
شراء الدولار : 583
بيع الدولار : 586
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