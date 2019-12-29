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تغيّر مفاجئ لأسعار الصرف في صنعاء وتراجع كارثي في عدن(السعر الآن)

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*يمن برس -خاص

يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير والمتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل تراجع للدولار والعملات الأجنبية أمام الريال في مناطق سيطرة الحوثيين



وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر في كل من صنعاء وعدن كما يلي:





(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 159.5

⁦ الدولار : 606

⁦ الإماراتي : 162.5

⁦ العماني : 1555

ذهب كسر 21 : 25,100





(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 160

⁦ الدولار : 609.5

⁦ الإماراتي : 164

⁦ العماني : 1575

ذهب كسر 21 : 25,400





الأسعار في صنعاء



شراء السعودي : 153.5

بيع السعودي : 154



شراء الدولار : 583

بيع الدولار : 586





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يواصل الريال اليمني تراجعه الكبير والمتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل تراجع للدولار والعملات الأجنبية أمام الريال في مناطق سيطرة الحوثيينوجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر في كل من صنعاء وعدن كما يلي:(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 159.5⁦ الدولار : 606⁦ الإماراتي : 162.5⁦ العماني : 1555ذهب كسر 21 : 25,100(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 160⁦ الدولار : 609.5⁦ الإماراتي : 164⁦ العماني : 1575ذهب كسر 21 : 25,400الأسعار في صنعاءشراء السعودي : 153.5بيع السعودي : 154شراء الدولار : 583بيع الدولار : 586







الدولار الريال الصرف



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