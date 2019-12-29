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مقتل مواطنين برصاص عصابة مسلحة جنوبي تعز
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 02:43:00 مساءً

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مقتل مواطنين برصاص عصابة مسلحة جنوبي تعز
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*يمن برس -تعز
أفادت مصادر محلية عن مقتل اثنين من المواطنين بنيران عصابة مسلحة تنهب الأراضي، مساء السبت، في منطقة "عقاقة" المطلة على المدخل الجنوبي لمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وبحسب المصادر فإن الشيخ عبد الكريم عبده عبيد وياسر عبده محمد الجبلي قُتلا جوار مصنع شركة "مولتكس" يمن في منطقة "عقاقة" المطلة على منطقة الضباب برصاص عصابة مسلحة تعرف بنهب الأراضي.


وذكرت المصادر أن المواطنيَن نقلا إلى مستشفي البريهي غرب مدينة تعز، لكنهما فارق الحياة هناك.


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خاص - يمن برس

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