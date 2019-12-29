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الشعيبي: تفجير العرض العسكري في الضالع سببه صاروخ حوثي
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 03:02:00 مساءً

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الشعيبي: تفجير العرض العسكري في الضالع سببه صاروخ حوثي
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*يمن برس - متابعة خاصة

كشف ماجد الشعيبي رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع، الموالي للانتقالي الجنوبي، تفاصيل الهجوم الذي استهدف، اليوم الأحد، عرضا عسكريا في ملعب ”الصمود“. 

وقال الشعيبي في تصريح له نشره المركز الإعلامي عبر حسابه في ”فيسبوك“ اليوم: ”صاروخ حوثي يستهدف عرضا عسكريا في ميدان الصمود والحصلية خمسة شهداء وعدد من الجرحى حتى اللحظة“.

وأضاف: ”الصاروخ انفجر في منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، الشهداء خمسة حسب مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة، والجرحى أكثر من ثمانية“.

وأوضح الشعيبي أن ”الانفجار وقع بعد ثوان من انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع“.

يذكر أن مدينة الضالع جنوب اليمن استيقظت على صوت انفجار عنيف استهدف عرضًا عسكريًا موقعا عددا من القتلى والجرحى.


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خاص - يمن برس

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