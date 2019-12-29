وقفة احتجاجية بعدن للمطالبة بكشف نتائج التحقيق في اغتيال العميد الحمادي

*يمن برس - متابعة خاصة

نظم عشرات الناشطين والحقوقيين والمدنيين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العامة، بالعاصمة المؤقتة عدن، مطالبين بكشف نتائج التحقيق في اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.وتعرض العميد الركن عدنان محمـد الحمادي لطلقات نارية مطلع الشهر الجاري بطريقة غامضة، أسعف على إثرها إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.ورفع المحتجون شعارات تطالب اللجنة الرئاسية بكشف نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بجريمة اغتيال عدنان محمـد الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في محافظة تعز.وطالب المحتجون بسرعة محاسبة المتورطين بالتخطيط والتمويل لعملية الاغتيال.