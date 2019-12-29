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"هاني بن بريك" يحضر حفلة رقص مختلطة في باريس ويغرد:"لا أريد أن ينعتني أحد بالسلفي"

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هاني بن بريك

*يمن برس -متابعة خاصة

حضر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً "هاني بن بريك"، حفلة رقص مختلطة في العاصمة الفرنسية باريس.



وظهر "بن بريك" في مقطع فيديو تداوله ناشطون وهو في حفل غنائي "مختلط "،أقامه ناشطون موالون للانتقالي في باريس، وتلقى على اثره انتقادات واسعة.



وبعد انتشار الصور والمقاطع، هاجم رواد التواصل الاجتماعي، بن بريك ووجهوا له انتقادات لاذعة.



وفي أول رد فعل له، أعلن بن بريك تخليه عن الانتماء إلى المدرسة السلفية، بعد حضوره حفلة رقص مختلطة في باريس.



وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "بعد تحملي المسؤولية الوطنية ومكاني القيادي في العمل الوطني الجنوبي لا أحب أن ينعتني أحد بالسلفي".



وتابع القيادي السلفي : "لا أمثل السلفيين ولا أي تيار محسوب على الطوائف الدينية، فأنا لكل أبناء وطني وأمثل شعبي كله".



ووصف "بن بريك" نفسه بأنه "رجل يطمح لعودة وطنه وتحرره واستقلاله على أسس الدولة الحديثة أساسها العدل والحرية والنماء".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حضر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً "هاني بن بريك"، حفلة رقص مختلطة في العاصمة الفرنسية باريس.وظهر "بن بريك" في مقطع فيديو تداوله ناشطون وهو في حفل غنائي "مختلط "،أقامه ناشطون موالون للانتقالي في باريس، وتلقى على اثره انتقادات واسعة.وبعد انتشار الصور والمقاطع، هاجم رواد التواصل الاجتماعي، بن بريك ووجهوا له انتقادات لاذعة.وفي أول رد فعل له، أعلن بن بريك تخليه عن الانتماء إلى المدرسة السلفية، بعد حضوره حفلة رقص مختلطة في باريس.وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "بعد تحملي المسؤولية الوطنية ومكاني القيادي في العمل الوطني الجنوبي لا أحب أن ينعتني أحد بالسلفي".وتابع القيادي السلفي : "لا أمثل السلفيين ولا أي تيار محسوب على الطوائف الدينية، فأنا لكل أبناء وطني وأمثل شعبي كله".ووصف "بن بريك" نفسه بأنه "رجل يطمح لعودة وطنه وتحرره واستقلاله على أسس الدولة الحديثة أساسها العدل والحرية والنماء".







هاني بن بريك باريس حفلة رقص



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