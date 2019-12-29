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الحوثي يتحدى الجميع ويتوعد باستهداف 6 مراكز حيوية في السعودية و3 في الإمارات

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يحيى سريع متحدث الحوثيين

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، توسيع "بنك أهدافها" لاستهداف مراكز حيوية وحساسة في دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لتشمل 6 أهداف في المملكة وثلاثة في دولة الامارات واصفة إياها بأنها "بالغة الأهمية".



وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي : "قسمت بنك الاهداف المتاح لديها إلى ثلاثة مستويات بحسب الاهمية".



وأضاف سريع "ضمن المستوى الأولى من بنك الأهداف 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الامارات".



وأشار سريع إلى أنهم جاهزون لتنفيذ مرحلة ما أسماها بـ"الوجع الكبير"، في حال "أصدرت القيادة توجيهاتها القاضية بتنفيذ العملية".



ولم يكشف سريع تفاصيل حول عملية "الوجع الكبير".



وقال سريع إن "العام 2020 سيكون عاما للدفاع الجوي مع العمل على تطوير الصناعات العسكرية"، لافتاً إلى أنهم سيعملون على تعزيز "المخزون الاستراتيجي من مختلف انواع الاسلحة وعلى رأسها اسلحة الردع الاستراتيجي"، حسب تعبيره.



وأشار سريع إلى أنهم يمتلكون مخزونا وصفها بـ"الاستراتيجي" من الصواريخ الباليستية بمختلف انواعها، فضلاً عن سلاح الجو المسير "وبما يؤهلنا شن عمليات عسكرية هجومية مدمرة"، حسب قوله.



وكشف سريع أنهم شنوا 2426 عملية خلال العام الجاري 2019 باستخدام الطائرات بدون طيار "المسيرة"، منها 5 عمليات هجومية مشتركة مع من أسماها بـ"القوة الصاروخية التابعة لهم"، و196 عملية استهدفت قواعد ومنشآت ومطارات في دول التحالف العربي.



ودخل اليمن في أتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.



وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، توسيع "بنك أهدافها" لاستهداف مراكز حيوية وحساسة في دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لتشمل 6 أهداف في المملكة وثلاثة في دولة الامارات واصفة إياها بأنها "بالغة الأهمية".وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي : "قسمت بنك الاهداف المتاح لديها إلى ثلاثة مستويات بحسب الاهمية".وأضاف سريع "ضمن المستوى الأولى من بنك الأهداف 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الامارات".وأشار سريع إلى أنهم جاهزون لتنفيذ مرحلة ما أسماها بـ"الوجع الكبير"، في حال "أصدرت القيادة توجيهاتها القاضية بتنفيذ العملية".ولم يكشف سريع تفاصيل حول عملية "الوجع الكبير".وقال سريع إن "العام 2020 سيكون عاما للدفاع الجوي مع العمل على تطوير الصناعات العسكرية"، لافتاً إلى أنهم سيعملون على تعزيز "المخزون الاستراتيجي من مختلف انواع الاسلحة وعلى رأسها اسلحة الردع الاستراتيجي"، حسب تعبيره.وأشار سريع إلى أنهم يمتلكون مخزونا وصفها بـ"الاستراتيجي" من الصواريخ الباليستية بمختلف انواعها، فضلاً عن سلاح الجو المسير "وبما يؤهلنا شن عمليات عسكرية هجومية مدمرة"، حسب قوله.وكشف سريع أنهم شنوا 2426 عملية خلال العام الجاري 2019 باستخدام الطائرات بدون طيار "المسيرة"، منها 5 عمليات هجومية مشتركة مع من أسماها بـ"القوة الصاروخية التابعة لهم"، و196 عملية استهدفت قواعد ومنشآت ومطارات في دول التحالف العربي.ودخل اليمن في أتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.







الحوثي السعودية الإمارات



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