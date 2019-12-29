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زيارة غامضة لضباط أمريكيين إلى جزيرة سقطرى ومصدر يكشف تفاصيل مهمة بشأنها
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 04:26:00 مساءً

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جزيرة سقطرى
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جزيرة سقطرى

*يمن برس -سقطرى
كشف مصدر يمني عن وصول ضباط أمريكيين إلى محافظة سقطرى، الجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل البلاد الجنوبية، في الأيام القليلة الماضية.

ونقل موقع "عربي21" عن المصدر قوله، إن ضباطا أمريكيين زاروا جزيرة سقطرى على متن طائرة تابعة لسفارة بلادهم لدى اليمن، قبل نحو أسبوع تقريبا.

وأضاف أنه تم استقبالهم من قبل الضباط السعوديين المتواجدين في الجزيرة، وقائد الجيش اليمني هناك، دون معرفة الهدف من الزيارة.

وبحسب المصدر، فإن الزيارة جرى التنسيق لها مع السلطات اليمنية والتحالف العسكري الداعم لها بقيادة السعودية.

ورغم شح المعلومات حول هذه الزيارة الغامضة لضباط من الجيش الأمريكي إلا أن المصدر أشار إلى أنهم أتوا في مهمة تركيب معدات وأجهزة رصد عسكرية تابعة للقوات السعودية المتمركزة في سقطرى، منذ أيار/ مايو 2018.

ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل حول ما إذا كان العسكريون الأمريكيون غادروا الجزيرة اليمنية أم لا.

وسقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيا قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.


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خاص - يمن برس

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