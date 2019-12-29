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القضاء الأعلى يحيل بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للتحقيق والمحاسبة في عدن

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اجتماع مجلس القضاء الأعلى في عدن

*يمن برس -عدن

أحال مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى مجلس المحاسبة بناء على المواضيع المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.



كما اطلع المجلس، على تقارير التفتيش القضائي بشأن التفتيش المفاجئ على كل من نيابة استئناف محافظة عدن، ونيابة استئناف أموال محافظة عدن والنيابات التابعة لها، ونيابة الاستئناف الجزائية بمحافظة عدن والنيابة التابعة لها، ونيابة استئناف محافظة لحج، ونيابة استئناف أموال محافظة لحج والنيابات التابعة لها، وكذا نيابة استئناف محافظة أبين والنيابات التابعة لها، ونيابة استئناف محافظة الضالع ونيابة استئناف محافظة حضرموت المكلا وسيئون، وأحال المجلس، تلك التقارير للجهات المختصة لدراسة التوصيات الواردة في تلك التقارير وإتخاذ الإجراءات اللازمة.





وأشاد المجلس، بقضاة وأعضاء النيابة العاملين في مقار أعمالهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد، كما اطلع المجلس، على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت بشأن الإشكالية الأمنية والقضائية فيما يتعلق بالتبعية القضائية لمحكمة ونيابة حريضه الإبتدائيتين وإفادة هيئة التفتيش القضائي بشأنهما ولما تقتضيه المصلحة العامة، وأقر المجلس ضم محكمة ونيابة حريضة الإبتدائيتين قضائياً إلى شعبة سيئون الإستئنافية. كما ناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحال مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى مجلس المحاسبة بناء على المواضيع المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.كما اطلع المجلس، على تقارير التفتيش القضائي بشأن التفتيش المفاجئ على كل من نيابة استئناف محافظة عدن، ونيابة استئناف أموال محافظة عدن والنيابات التابعة لها، ونيابة الاستئناف الجزائية بمحافظة عدن والنيابة التابعة لها، ونيابة استئناف محافظة لحج، ونيابة استئناف أموال محافظة لحج والنيابات التابعة لها، وكذا نيابة استئناف محافظة أبين والنيابات التابعة لها، ونيابة استئناف محافظة الضالع ونيابة استئناف محافظة حضرموت المكلا وسيئون، وأحال المجلس، تلك التقارير للجهات المختصة لدراسة التوصيات الواردة في تلك التقارير وإتخاذ الإجراءات اللازمة.وأشاد المجلس، بقضاة وأعضاء النيابة العاملين في مقار أعمالهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد، كما اطلع المجلس، على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت بشأن الإشكالية الأمنية والقضائية فيما يتعلق بالتبعية القضائية لمحكمة ونيابة حريضه الإبتدائيتين وإفادة هيئة التفتيش القضائي بشأنهما ولما تقتضيه المصلحة العامة، وأقر المجلس ضم محكمة ونيابة حريضة الإبتدائيتين قضائياً إلى شعبة سيئون الإستئنافية. كما ناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة







القضاء الأعلى التحقيق عدن



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