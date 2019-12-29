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تحت ذريعة الضرائب ..الحوثيون يحتجزون معدات"مخبز خيري" في إب

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*يمن برس -إب

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ أيام، احتجاز معدات مخبز خيري في أحد مداخل محافظة إب، وسط اليمن.



وقال مدير مخبز(زاد الخير) الخيري، مصطفى الفهد، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، تحتجز معدات المخبز في مدخل المحافظة الغربي المحادد مع محافظة الحديدة.



وأضاف أن الجمارك في منفذ (جبل راس ـ الخميس) تحتجز منذ أيام معدات المخبز المستوردة من الخارج، بهدف فرض ضرائب وجمارك جديدة على المعدات رغم جمركتها في جمارك ميناء عدن.



وأكد الفهد في منشور له على "فيسبوك"أن منفذ الجمارك الحوثي يطالب بمبالغ كبيرة جداً تحت مسمى "جمارك"، "غرامة"، "ضرائب".



وطالب مدير المخبز، الجهات المعنية في سلطات الحوثيين بالإفراج عن الشاحنات الخاصة بالمخبز، كونه مشروع خيري يعود نفعه لكل أبناء المحافظة.



وكان مجموعة من ناشطي المحافظة، قد عكفوا على مدى أشهر للتخطيط والبحث عن دعم لتمويل إقامة مخبز مركزي خيري في محافظة إب، على نفقة خيرين، من أجل مساعدة المحتاجين والنازحين.



ومن المتوقع أن يكفل المخبز آلاف الأسر، بعد تدشين العمل فيه، وفق القائمين عليه.



وعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية، في منافذ الجمارك المستحدثة بالمحافظة، على عرقلة وإعاقة أي جهود إنسانية أو خيرية يقوم بها ناشطون أو كيانات خيرية، وتقوم بابتزازهم مقابل دفع مبالغ خيالية تحت مسمى رسوم جمركية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ أيام، احتجاز معدات مخبز خيري في أحد مداخل محافظة إب، وسط اليمن.وقال مدير مخبز(زاد الخير) الخيري، مصطفى الفهد، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، تحتجز معدات المخبز في مدخل المحافظة الغربي المحادد مع محافظة الحديدة.وأضاف أن الجمارك في منفذ (جبل راس ـ الخميس) تحتجز منذ أيام معدات المخبز المستوردة من الخارج، بهدف فرض ضرائب وجمارك جديدة على المعدات رغم جمركتها في جمارك ميناء عدن.وأكد الفهد في منشور له على "فيسبوك"أن منفذ الجمارك الحوثي يطالب بمبالغ كبيرة جداً تحت مسمى "جمارك"، "غرامة"، "ضرائب".وطالب مدير المخبز، الجهات المعنية في سلطات الحوثيين بالإفراج عن الشاحنات الخاصة بالمخبز، كونه مشروع خيري يعود نفعه لكل أبناء المحافظة.وكان مجموعة من ناشطي المحافظة، قد عكفوا على مدى أشهر للتخطيط والبحث عن دعم لتمويل إقامة مخبز مركزي خيري في محافظة إب، على نفقة خيرين، من أجل مساعدة المحتاجين والنازحين.ومن المتوقع أن يكفل المخبز آلاف الأسر، بعد تدشين العمل فيه، وفق القائمين عليه.وعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية، في منافذ الجمارك المستحدثة بالمحافظة، على عرقلة وإعاقة أي جهود إنسانية أو خيرية يقوم بها ناشطون أو كيانات خيرية، وتقوم بابتزازهم مقابل دفع مبالغ خيالية تحت مسمى رسوم جمركية.







مخبز خيري إب الضرائب



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