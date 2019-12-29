اغتيال مشرف حوثي بعبوة ناسفة وسط العاصمة صنعاء

*يمن برس -صنعاء
قتل مشرف حوثي إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في أحد الأحياء بالعاصمة صنعاء شمالي اليمن .
وقال مصدر محلي، إن مشرف حوثي يدعى "الهادي" لقي مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء صعوده سيارته في حي الصافية .
وأوضح المصدر أن عناصر من مليشيا الحوثي قامت بتطويق الحي عقب الانفجار ومنعت الاقتراب من المكان.
وطفت على السطح الخلافات البينية في صفوف قيادات مليشيا الحوثي، على خلفية تقاسم الأموال المنهوبة وسط اتهامات متبادلة بالخيانة.
وشهدت الآونة الأخيرة عمليات تصفيات لقيادات حوثية، وادعت قيادات الحوثي مصرع عدد من المشرفين في جبهات القتال
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