 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / اغتيال مشرف حوثي بعبوة ناسفة وسط العاصمة صنعاء
اغتيال مشرف حوثي بعبوة ناسفة وسط العاصمة صنعاء
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 06:40:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مسلحين حوثيين
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
مسلحين حوثيين

*يمن برس -صنعاء
قتل مشرف حوثي إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في أحد الأحياء بالعاصمة صنعاء شمالي اليمن .

 وقال مصدر محلي، إن مشرف حوثي يدعى "الهادي" لقي مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء صعوده سيارته في حي الصافية .

 وأوضح المصدر أن عناصر من مليشيا الحوثي قامت بتطويق الحي عقب الانفجار ومنعت الاقتراب من المكان.

وطفت على السطح الخلافات البينية في صفوف قيادات مليشيا الحوثي، على خلفية تقاسم الأموال المنهوبة وسط اتهامات متبادلة بالخيانة.

 وشهدت الآونة الأخيرة عمليات تصفيات لقيادات حوثية، وادعت قيادات الحوثي مصرع عدد من المشرفين في جبهات القتال


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
428
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©