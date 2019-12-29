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بسبب"الشيطان" ..السعودية تعاقب معلما تربوي (تفاصيل ما حدث)

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*يمن برس -متابعة خاصة

عاقبت لجنة من "تعليم الباحة"، في المملكة العربية السعودية، أحد المعلمين، بتهمة سب الذات الإلهية، بداخل مدرسة ابتدائية.



وقام المعلم الثلاثاء الماضي، بالدخول إلى المدرسة، وهو في حالة غريبة، وأصر على اختبار مادته في ذلك اليوم، رغم أنه كان مقررا إجراء الاختبار في اليوم الذي يليه، ثم صور الأسئلة بعد شطب عبارة "الله"، وكتابة "الشيطان" بدلا منها في بداية ونهاية الورقة، ثم وزعها على الطلاب في قاعة الاختبار، بوجود أحد المشرفين التربويين بالمدرسة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.



وأوصت اللجنة من "تعليم الباحة"، بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من دخول المدرسة، وذلك بعد أن تم جمع أوراق الامتحان التي وزعها على طلابه، والتي تحتوي على ألفاظ إساءة للذات الإلهية، وتم إبلاغ إدارة التعليم فورا.





كما تمت مخاطبة الجهات الأمنية، والتي بدورها باشرت مهامها، والملف حاليا لدى الجهات الأمنية لإكمال اللازم، كما تعمل الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على استيفاء التعامل مع تلك الممارسات التي صدرت من قبل المعلم، وفق اللوائح والأنظمة.



ولفتت صحيفة "سبق" السعودية، إلى المعلم أحدث مشكلات سابقة عبر مسيرته المهنية، مشيرة إلى أنه قام قبل نهاية الأسبوع الذي قبله بالسب والقذف بداخل المدرسة الابتدائية، ثم أشعل سيجارة، فتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت البلاغ وقبضت عليه وقتها، كما أنه تهجم على مدرستين ومنسوبيهما، وقبل قرابة 3 سنوات اعتدى على طالب صفوف أولية في المدرسة التي يعمل بها آنذاك، واشتبك مع معلم آخر في نفس المدرسة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عاقبت لجنة من "تعليم الباحة"، في المملكة العربية السعودية، أحد المعلمين، بتهمة سب الذات الإلهية، بداخل مدرسة ابتدائية.وقام المعلم الثلاثاء الماضي، بالدخول إلى المدرسة، وهو في حالة غريبة، وأصر على اختبار مادته في ذلك اليوم، رغم أنه كان مقررا إجراء الاختبار في اليوم الذي يليه، ثم صور الأسئلة بعد شطب عبارة "الله"، وكتابة "الشيطان" بدلا منها في بداية ونهاية الورقة، ثم وزعها على الطلاب في قاعة الاختبار، بوجود أحد المشرفين التربويين بالمدرسة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.وأوصت اللجنة من "تعليم الباحة"، بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من دخول المدرسة، وذلك بعد أن تم جمع أوراق الامتحان التي وزعها على طلابه، والتي تحتوي على ألفاظ إساءة للذات الإلهية، وتم إبلاغ إدارة التعليم فورا.كما تمت مخاطبة الجهات الأمنية، والتي بدورها باشرت مهامها، والملف حاليا لدى الجهات الأمنية لإكمال اللازم، كما تعمل الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على استيفاء التعامل مع تلك الممارسات التي صدرت من قبل المعلم، وفق اللوائح والأنظمة.ولفتت صحيفة "سبق" السعودية، إلى المعلم أحدث مشكلات سابقة عبر مسيرته المهنية، مشيرة إلى أنه قام قبل نهاية الأسبوع الذي قبله بالسب والقذف بداخل المدرسة الابتدائية، ثم أشعل سيجارة، فتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت البلاغ وقبضت عليه وقتها، كما أنه تهجم على مدرستين ومنسوبيهما، وقبل قرابة 3 سنوات اعتدى على طالب صفوف أولية في المدرسة التي يعمل بها آنذاك، واشتبك مع معلم آخر في نفس المدرسة.







الشيطان معلم السعودية



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