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فقدان ستة أشخاص وأضرار واسعة في ممتلكات المواطنين جراء الأمطار الغزيرة في سقطرى

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سيول الأمطار في سقطرى

*يمن برس -سقطرى

فقد ستة أشخاص في سقطرى، بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها أرخبيل سقطرى لليوم الثالث على التوالي.



وقالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة تواصل الهطول على أرخبيل سقطرى، ما أدى إلى فقدان ستة مواطنين أبلغ عنهم ذويهم خلال اليومين الماضيين "الجمعة والسبت" إضافة إلى تقطع عدد من الطرقات بفعل السيول والانهيارات الصخرية.



وأضافت المصادر أن معظم الطرقات في المناطق الشرقية لأرخبيل سقطرى دُمرت بفعل السيول التي جرفت معها بعض السيارات وخلفت أضرارا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.



وأوضحت أن ثمة مئات الأسر محاصرة في منازلها بفعل الأمطار والسيول خصوصا في حديبوه عاصمة الأرخبيل.



من جهته، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في سقطرى من السيول في الوديان والشعوب.



وأشار في نشرة اليوم الأحد، إلى إستمرار هطول امطار متفاوتة الشدة، قائلا إن الرياح الشمالية الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.



وكان مدير التنبؤ الدولي "جايسون نيكولاس" كشف الجمعة، عن وجود ثلاثة منخفضات جوية في بحر العرب تتأثر بها سقطرى، والمحافظات الشرقية لليمن إضافة إلى سلطنة عمان.



وقال في تغريدة على صفحته في موقع التدوين المصغر "تويتر" إنه رصد ثلاثة منخفضات بحرية ستؤدي إلى سقوط أمطار على سواحل اليمن وعمان وسقطرى خلال الأيام المقبلة، مع احتمال أن يكون إعصار مداري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فقد ستة أشخاص في سقطرى، بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها أرخبيل سقطرى لليوم الثالث على التوالي.وقالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة تواصل الهطول على أرخبيل سقطرى، ما أدى إلى فقدان ستة مواطنين أبلغ عنهم ذويهم خلال اليومين الماضيين "الجمعة والسبت" إضافة إلى تقطع عدد من الطرقات بفعل السيول والانهيارات الصخرية.وأضافت المصادر أن معظم الطرقات في المناطق الشرقية لأرخبيل سقطرى دُمرت بفعل السيول التي جرفت معها بعض السيارات وخلفت أضرارا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.وأوضحت أن ثمة مئات الأسر محاصرة في منازلها بفعل الأمطار والسيول خصوصا في حديبوه عاصمة الأرخبيل.من جهته، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في سقطرى من السيول في الوديان والشعوب.وأشار في نشرة اليوم الأحد، إلى إستمرار هطول امطار متفاوتة الشدة، قائلا إن الرياح الشمالية الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.وكان مدير التنبؤ الدولي "جايسون نيكولاس" كشف الجمعة، عن وجود ثلاثة منخفضات جوية في بحر العرب تتأثر بها سقطرى، والمحافظات الشرقية لليمن إضافة إلى سلطنة عمان.وقال في تغريدة على صفحته في موقع التدوين المصغر "تويتر" إنه رصد ثلاثة منخفضات بحرية ستؤدي إلى سقوط أمطار على سواحل اليمن وعمان وسقطرى خلال الأيام المقبلة، مع احتمال أن يكون إعصار مداري.







أمطار غزيرة سقطرى المواطنين



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