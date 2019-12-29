الحكومة توقف صرف هذه الفئات من الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين

*يمن برس - خاص
أوقفت الحكومة الشرعية صرف رواتب موظفي الصحة والمتقاعدين والأكاديميين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ابتداءً من ديسمبر الجاري.
ونقل رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة حمود العودي عن مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية، أنه تم إيقاف صرف مرتبات موظفي وزارة الصحة، والمتقاعدين المدنيين، والسلطة القضائية، وأساتذة الجامعات، وجهاز الرقابة والمحاسبة في مناطق سيطرة الحوثيين والبالغة أكثر من عشرة مليارات ريال شهرياً.
وأرجع المصدر القرار إلى إيقاف الحوثيين التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية، واعتذار الوسائط المصرفية عن استلام مرتبات الجهات المذكورة للمحافظات الواقعة بمناطق الحوثيين بالأوراق الجديدة من العملة المحلية.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك