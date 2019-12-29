خبير طقس يحذر: بدء أبرد أيام السنة على الإطلاق

*يمن برس - متابعات

قال خبير الطقس السعودي الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد هو أول أيام النجم الثالث والأخير من المربعانية والمسمى بـ”الشولة”.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن المربعانية ثلاثة نجوم وكل نجم 13 يوما، وهي الإكليل انتهى، ونجم القلب وقد انتهى أيضاً، والشولة التي بدأت اليوم، وهي مع أول نجم من الشبط أبرد أيام السنة على الإطلاق”، مضيفا أن عدد أيامها 13 يومًا وبانتهائها نختم المربعانية ويحل الشبط.

وأضاف أن النجم الثالث من نجوم المربعانية “الشولة”، يتزامن مع قران تاسع، وأهالينا كانوا يقولون فيه (قران تاسع برد لاسع)، والشولة تعيد البرد من أوله، في إشارة إلى شدة البرودة