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فيسبوك تفرض قواعد جديدة لاستخدام تطبيق «ماسنجر»
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 09:15:00 مساءً

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فيسبوك تفرض قواعد جديدة لاستخدام تطبيق «ماسنجر»
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*يمن برس - متابعات

أعلنت شركة فيسبوك عن فرض قواعد جديدة لاستخدام تطبيق المحادثة الفورية ماسنجر، ما يعني أنه لن يكون بمقدور المستخدم من استخدام تطبيق ماسنجر بدون حساب خاص بهم على الشبكة، وهو ما يعني إجبار هؤلاء المستخدمين على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين الآخرين.

وأوضحت متحدثة باسم فيسبوك في بيان أن الأغلبية الساحقة من المستخدمين، يستخدمون تطبيق الماسنجر من خلال موقع فيس بوك ونحن نريد تبسيط هذه العملية، من خلال ربط إنشاء الحساب الجديد على الماسنجر بحساب فيسبوك.

في الوقت نفسه، فإن الحسابات الحالية على تطبيق ماسنجر، والتي لا ترتبط بحساب فيسبوك لن تحتاج إلى إجراء أي تغيير في الوقت الحالي.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن فيسبوك كانت قد بدأت في 2015 السماح للمستخدمين بإنشاء حساب على الماسنجر باستخدام رقم هاتف محمول ودون الحاجة إلى وجود حساب لهم على فيس بوك نفسها.

يذكر أن هذا التغيير يأتي في الوقت الذي تستعد فيه شبكة فيسبوك إلى توثيق علاقة الماسنجر بالخدمات الأخرى التابعة لها مثل إنستغرام لتبادل الصور وواتس آب للتواصل الاجتماعي




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خاص - يمن برس

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