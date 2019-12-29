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تغيرات طارئة في أسعار الريال واتساع الهوة بين صنعاء وعدن
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 09:40:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم الأحد مقارنة بالساعات الماضية فيما واصلت انخفاضها في عدن
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 575 ريال
بيع: 578 ريال
الريال السعودي
شراء: 151.5 ريال
شراء: 152.2 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 605 ريال
بيع: 608 ريال
الريال السعودي
شراء: 159.3 ريال
بيع: 160 ريال
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