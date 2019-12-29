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بهذه الكلمات علّق الرئيس هادي على هجوم الضالع الدامي
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 11:33:00 مساءً

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بهذه الكلمات علّق الرئيس هادي على هجوم الضالع الدامي

*يمن برس - متابعة خاصة
قال الرئيس عبدربه منصور هادي، إن الاعمال الإرهابية التي تنفذها المليشيا الحوثية لن تزيد المقاتلين إلا مزيداً من الثبات ومواصلة عملياتهم العسكرية البطولية وصولاً الى تحرير كامل التراب اليمني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد، بمحافظ محافظة الضالع اللواء على مقبل صالح، للاطلاع على على تطورات الأوضاع والهجوم الحوثي الذي استهدف، حفل تخرج عسكري بميدان الصمود بالمحافظة.

وشدد الرئيس هادي على ضرورة توخي اليقظة العالية ورفع الحس الأمني لدى الأجهزة الأمنية بالمناطق المحررة والتصدي لأية محاولة عدائية لمليشيا الحوثي.

ووجه رئيس الجمهورية بمعالجة جرحى الهجوم الإرهابي الحوثي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقتل 9 مجندين وأصيب 30 آخرين في هجوم حوثي بصاروخ باليستي استهدف عرضاً عسكرياً في ميدان الصمود بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).


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خاص - يمن برس

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