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خامنئي ينشر تغريدة مستفزة في الذكرى 13 لإعدام صدام حسين
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 08:20:00 صباحاً

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خامنئي ينشر تغريدة مستفزة في الذكرى 13 لإعدام صدام حسين

*يمن برس - متابعات

نشر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مساء الأحد، تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر تزامنا مع الذكرى الـ13 لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال خامنئي في تغريدته، ”من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين ومحمد رضا بهلوي والاتحاد السوفياتي ”.

وأضاف: ”انظروا كيف أن القدرات الضعيفة مجرد فكرة وكيف يبيد الله تعالى بقوته هذه القوى الضعيفة ويقضي عليها وكأنها لم تكن“.

ونفذ قرار حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في فجر يوم عيد الأضحى بتاريخ 30 ديسمبر 2006 ما أثار جدلا بشأن توقيت تنفيذ الحكم الذي صادف أول أيام العيد لدى السنة.

كما رافق تنفيذ الحكم سلوكيات طائفية كشفتها مقاطع تم تصويرها في غرفة الإعدام، وهو ما كان بحد ذاته مدار تنديد دولي، رأت في التصوير بحد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان




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خاص - يمن برس

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