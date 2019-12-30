الحوثيون يحذرون الفنادق السياحية بصنعاء من إقامة أي احتفال برأس السنة

*يمن برس - متابعة خاصة
حذرت مليشيا الحوثي، مالكي الفنادق السياحية في صنعاء من إقامة أية احتفالات برأس السنة الميلادية.
وقال مصدر بأحد فنادق صنعاء، إن مكتب السياحة التابع للمليشيات أصدر تعليمات للفنادق السياحية يحذر فيها من إقامة أية احتفالات برأس السنة الجديدة.
وأضاف المصدر أن التعليمات الحوثية منعت إقامة أي مظاهر احتفالية من صور أو ملصقات أو شجرة عيد الميلاد، وكذلك اعتبار ذلك طقوسًا غير إسلامية.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تسعى لتحويل هذه المناسبة إلى وسيلة جديدة من أجل ابتزاز أصحاب الفنادق الكبيرة.
ونفذت المليشيات الحوثية حملات غريبة أثارت جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، أبرزها إغلاق الكافيهات في صنعاء، بحجة منع الاختلاط، ومصادرة ربطات البالطوهات النسائية وتعميم حلاقة شعر معينة على صوالين الحلاقة.
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