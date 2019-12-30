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لماذا نتعرق ليلًا في الفراش؟.. أسباب عادية وأخرى "خطيرة"
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 09:30:00 صباحاً

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لماذا نتعرق ليلًا في الفراش؟.. أسباب عادية وأخرى "خطيرة"
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*يمن برس - وكالات

يعاني بعض الأشخاص من التعرق الشديد ليلاً، فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية أن التعرق الليلي الشديد له أسباب عدة، منها ما هو غير خطير.. ومنها ما يدق ناقوس الخطر.

وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة (حارة) قبل النوم، أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة أو التوتر النفسي، أو  تناول أدوية معينة كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري.

أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد فتتمثل في أمراض الأيض كداء السكري، ومشكلات الغدة الدرقية وسرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الدم "اللوكيميا".

 لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق الليلي الشديد.


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خاص - يمن برس

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