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بعد زيارته إسرائيل واتصاله بنتنياهو سعودي يشعل الشمعدان اليهودي في الرياض "فيديو"
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 11:13:00 صباحاً

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بعد زيارته إسرائيل واتصاله بنتنياهو سعودي يشعل الشمعدان اليهودي في الرياض "فيديو"
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*يمن برس - خاص
نشر أفيحاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الكيان الإسرائيلي المحتل لوسائل الإعلام العربية، فيديو يظهر إشعال الشمعدان اليهودي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 ونشر أفيحاي تغريدة في تويتر  وصف فيه السعودي المثير للجدل، محمد سعود، بـ"الصديق العزيز"، وأرفق التغريدة بفيديو، معلنا أنه يحتوي مشاهد لـ"إشعال الشموع في الشمعدان اليهودي في الرياض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، أو "حانوكا"

كما نشر محمد سعود على صفحته في "تويتر" مؤخرا مقطعا مصورا لمحادثة جرت بينه ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات الداخلية الأخيرة لزعامة حزب الليكود، عبّر خلالها محمد سعود عن محبته لنتنياهو وتعليقه آمالا كبيرة لفوزه الذي رأى أنه "سيجلب السلام للشرق الأوسط".

وظهر نتنياهو في هذا المشهد وهو يتحدث إلى محمد سعود عبر هاتف نقال في أجواء احتفائية، أظهرت سعادة الحاضرين وحبورهم بالمكالمة.


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خاص - يمن برس

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