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تراجع مخيف للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 02:10:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه المتسارع والمخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 159
الدولار : 604
الإماراتي : 162
العماني : 1550
ذهب كسر 21 : 25,100
...... (( أسعار البيع )) .....
السعودي : 159.5
الدولار : 607.5
الإماراتي : 163.5
العماني : 1570
ذهب كسر 21 : 25,400
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