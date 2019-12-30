بصواريخ الكاتيوشا ..مليشيا الحوثي تشن قصفا هيستيريا على قرى في أبين

*يمن برس -أبين
شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأثنين، قصفاً بصواريخ الكاتيوشا، على تجمعات سكنية في محافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن صاروخاً حوثياً، يُعتقد أنه من نوع كاتيوشا، سقط في قرية الصمة بمنطقة الحضن في مديرية لودر، شمالي أبين.
وأكدت المصادر أن الصاروخ الذي يتوقع انطلاقه من مواقع محاددة بين أبين والبيضاء، انفجر في مكان خالٍ، دون أن يُخلف أي إصابات أو ضحايا في صفوف المدنيين.
ويأتي هذا القصف بعد يوم من قصف مليشيا الحوثي الانقلابية، حفلاً عسكرياً في محافظة الضالع لقوات موالية للإمارات خلف عشرات القتلى والجرحى.
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