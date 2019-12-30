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العثور على مطبعة صحيفة الجمهورية بعد ثلاث سنوات من اختفائها في تعز(صور)
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 02:45:00 مساءً

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مطبعة صحيفة الجمهورية
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مطبعة صحيفة الجمهورية

*يمن برس -خاص
عثر جهاز الأمن السياسي في تعز على الطابعة الحديثة الكبرى التابعة لصحيفة الجمهورية الحكومية بعد ثلاثة أعوام من نهبها من مقر المؤسسة .

وقال رئيس فرع جهاز الأمن السياسي العميد "عبدالواحد علي سرحان" إنهم وجدوا المطبعة الحديثة لصحيفة الجمهورية في أحد الهناجر وسط مدينة تعز.

وأشار سرحان إلى أنهم عثروا على مطبعة الجمهورية بعد حملة تتبع واسعة قام بها جهاز الأمن السياسي بمشاركة بعض المواطنين من أبناء المدينة.

وحضر مندوبو صحيفة الجمهورية (طيب رشاد، زكريا الجردي، عبدالكريم المقبلي)، للتعرف على المطبعة، وأكدوا بأنها المطبعة المنهوبة التابعة للمؤسسة.
يمن برس - العثور على مطبعة صحيفة الجمهورية بعد ثلاث سنوات من اختفائها في تعز(صور)

يمن برس - العثور على مطبعة صحيفة الجمهورية بعد ثلاث سنوات من اختفائها في تعز(صور)

يمن برس - العثور على مطبعة صحيفة الجمهورية بعد ثلاث سنوات من اختفائها في تعز(صور)

يمن برس - العثور على مطبعة صحيفة الجمهورية بعد ثلاث سنوات من اختفائها في تعز(صور)

يمن برس - العثور على مطبعة صحيفة الجمهورية بعد ثلاث سنوات من اختفائها في تعز(صور)



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