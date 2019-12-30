محافظة "إب" تصحو على جريمة بشعة تهتز لها الأبدان

*يمن برس -إب
قتل مواطن برصاص مجهولين، في مديرية جبلة، غرب إب، في ظروف وملابسات غامضة.
وقالت مصادر محلية ، إن أهالي منطقة الشراعي، بمديرية جبلة، عثروا على جثة مواطن قتيلا ـ لم تعرف هويته ـ وعليها طلقات نارية وآثار ضرب، في جريمة لم تعرف ملابساتها حتى اللحظة.
وبحسب المصادر فقد تم نقل جثة المواطن إلى ثلاجة أحد مستشفيات مدينة إب، لإفساح المجال للتأكد من هويته والكشف عن ملابسات الجريمة.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم جنائية واسعة في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح وعصابات السطو القتل.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك