الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / محافظة "إب" تصحو على جريمة بشعة تهتز لها الأبدان

محافظة "إب" تصحو على جريمة بشعة تهتز لها الأبدان

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

مواطن مقتول في إب

*يمن برس -إب

قتل مواطن برصاص مجهولين، في مديرية جبلة، غرب إب، في ظروف وملابسات غامضة.



وقالت مصادر محلية ، إن أهالي منطقة الشراعي، بمديرية جبلة، عثروا على جثة مواطن قتيلا ـ لم تعرف هويته ـ وعليها طلقات نارية وآثار ضرب، في جريمة لم تعرف ملابساتها حتى اللحظة.



وبحسب المصادر فقد تم نقل جثة المواطن إلى ثلاجة أحد مستشفيات مدينة إب، لإفساح المجال للتأكد من هويته والكشف عن ملابسات الجريمة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم جنائية واسعة في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح وعصابات السطو القتل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل مواطن برصاص مجهولين، في مديرية جبلة، غرب إب، في ظروف وملابسات غامضة.وقالت مصادر محلية ، إن أهالي منطقة الشراعي، بمديرية جبلة، عثروا على جثة مواطن قتيلا ـ لم تعرف هويته ـ وعليها طلقات نارية وآثار ضرب، في جريمة لم تعرف ملابساتها حتى اللحظة.وبحسب المصادر فقد تم نقل جثة المواطن إلى ثلاجة أحد مستشفيات مدينة إب، لإفساح المجال للتأكد من هويته والكشف عن ملابسات الجريمة.وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم جنائية واسعة في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح وعصابات السطو القتل.







جريمة إب الشراعي



شارك الخبر أصدقاءك:



606

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







