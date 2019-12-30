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"الملك سلمان" يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 03:45:00 مساءً

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الملك سلمان
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الملك سلمان

*يمن برس -متابعة خاصة
دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، إلى إقامة صلاة استسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، الموافق 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي: "تأسيا بسنة النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1440هـ حسب تقويم أم القرى"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتابع البيان: "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة النبي محمد، وإظهارا للافتقار إلى الله تعالى، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

واختتم الديوان الملكي السعودي بيانه: "نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على النبي محمد".


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خاص - يمن برس

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