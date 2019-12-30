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مصر تستنكر دعوة برلماني هولندي لمسابقة رسوم مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام

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*يمن برس - متابعة خاصة



استنكر "مرصد الإسلاموفوبيا" التابع لدار الإفتاء المصرية، بشدة، دعوة البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، لتنظيم مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم .



وأعاد النائب الهولندي خطته لإجراء مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



ونشر فيلدرز على "تويتر" صورة كتب عليها محمد، ودعا الجميع لإرسال رسومهم الكاريكاتورية بهذا الشأن، قائلًا: "يجب أن تسود حرية التعبير ضد العنف والفتاوى الإسلامية".



وأكد "مرصد الإسلاموفوبيا" أن احترام المقدسات الدينية بشكل عام لا يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، بل إن "احترام تلك المقدسات والرموز الدينية أحد أهم حقوق الأمم والشعوب، ومن واجب الحكومات والنظم في مختلف بقاع العالم الحرص على أن تظل تلك المقدسات بعيدة عن الانتهاكات أو التشويه المتعمد".



وشدد المرصد أن "هذه الدعوات العنصرية لا تؤمن بالتنوع والتعايش المشترك والتجاور بين الأديان والحضارات، وترفض أسس المجتمعات الحديثة وقيمها القائمة على المواطنة واحترام الآخر، دون النظر للأبعاد الإثنية والعقائدية".



وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن النائب الهولندي خيرت فيلدرز، وهو يميني متطرف، "يتغذى على نمو مشاعر الكراهية والتمييز والاضطهاد، ويعمد جاهدًا، كلما هدأت الأمور، إلى إثارتها لجني الثمار وحصد المقاعد في البرلمان، حيث دأب فيلدرز على تحميل الإسلام والمسلمين كافة المشكلات والمعوقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الهولندي، ويسعى دائما لطرح برنامجه القائم على التمييز العنصري ضد المسلمين بشكل عام باعتباره حلًا لكافة المشاكل والأزمات في هولندا".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استنكر "مرصد الإسلاموفوبيا" التابع لدار الإفتاء المصرية، بشدة، دعوة البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، لتنظيم مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وأعاد النائب الهولندي خطته لإجراء مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم.ونشر فيلدرز على "تويتر" صورة كتب عليها محمد، ودعا الجميع لإرسال رسومهم الكاريكاتورية بهذا الشأن، قائلًا: "يجب أن تسود حرية التعبير ضد العنف والفتاوى الإسلامية".وأكد "مرصد الإسلاموفوبيا" أن احترام المقدسات الدينية بشكل عام لا يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، بل إن "احترام تلك المقدسات والرموز الدينية أحد أهم حقوق الأمم والشعوب، ومن واجب الحكومات والنظم في مختلف بقاع العالم الحرص على أن تظل تلك المقدسات بعيدة عن الانتهاكات أو التشويه المتعمد".وشدد المرصد أن "هذه الدعوات العنصرية لا تؤمن بالتنوع والتعايش المشترك والتجاور بين الأديان والحضارات، وترفض أسس المجتمعات الحديثة وقيمها القائمة على المواطنة واحترام الآخر، دون النظر للأبعاد الإثنية والعقائدية".وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن النائب الهولندي خيرت فيلدرز، وهو يميني متطرف، "يتغذى على نمو مشاعر الكراهية والتمييز والاضطهاد، ويعمد جاهدًا، كلما هدأت الأمور، إلى إثارتها لجني الثمار وحصد المقاعد في البرلمان، حيث دأب فيلدرز على تحميل الإسلام والمسلمين كافة المشكلات والمعوقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الهولندي، ويسعى دائما لطرح برنامجه القائم على التمييز العنصري ضد المسلمين بشكل عام باعتباره حلًا لكافة المشاكل والأزمات في هولندا".







الإسلامفوبيا الرسول صلى الله عليه وسلم الهولندي



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