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القبض على مطلوبين أثناء محاولة تهريبهم من معسكر"العلم" المحاصر من قبل القوات الحكومية(أسماء)

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أثناء القبض على مطلوبين في شبوة

*يمن برس -خاص

تمكنت قوات الجيش الوطني من القبض على مطلوبين أثناء محاولة تهريبهم من محافظة شبوة، شرقي اليمن.



وأكدت "مصادر عسكرية" أن نقطة تابعة للجيش اليمني ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين، عند محاولة تهريبهم من معسكر العلم المحاصر من قبل قوات حكومية في محافظة شبوة شرقي البلاد.



وأضافت "المصادر" أن النقطة ألقت القبض على كل من “أبويحيى جردان النسي، ومحمد الماجوه النسي، وأحمد مقبل النسي”، في نقطة قريبة من معسكر العلم أثناء محاولة تهريبهم.



ويواصل الجيش الوطني وقوات الأمن محاصرة معسكر العلم التابع للإمارات لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتسليم كل المطلوبين الذين تحميهم الإمارات داخل المعسكر، فيما لم تنجح لجنة سعودية في إقناع المسؤولين الإماراتيين بالتخلي عن المطلوبين أمنياً للسلطات اليمنية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت قوات الجيش الوطني من القبض على مطلوبين أثناء محاولة تهريبهم من محافظة شبوة، شرقي اليمن.وأكدت "مصادر عسكرية" أن نقطة تابعة للجيش اليمني ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين، عند محاولة تهريبهم من معسكر العلم المحاصر من قبل قوات حكومية في محافظة شبوة شرقي البلاد.وأضافت "المصادر" أن النقطة ألقت القبض على كل من “أبويحيى جردان النسي، ومحمد الماجوه النسي، وأحمد مقبل النسي”، في نقطة قريبة من معسكر العلم أثناء محاولة تهريبهم.ويواصل الجيش الوطني وقوات الأمن محاصرة معسكر العلم التابع للإمارات لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتسليم كل المطلوبين الذين تحميهم الإمارات داخل المعسكر، فيما لم تنجح لجنة سعودية في إقناع المسؤولين الإماراتيين بالتخلي عن المطلوبين أمنياً للسلطات اليمنية.







نقطة أمنية محاولة تهريب معسكر العلم الامارات السعودية



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