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في أول تعليق له على قصف معسكر الضالع..التحالف يتوعد الحوثيين برد قاسي ويصدر هذا البيان

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أثناء قصف معسكر في الضالع

*يمن برس -عدن

توعدت قيادة قوات التحالف العربي في عدن، اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية برد وصفته بـ"المناسب والقاسي"، في المكان والزمان المناسبين.



جاء ذلك في أول ردة فعل من التحالف على الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، حفلاً عسكرياً لقوات موالية للإمارات في محافظة الضالع (جنوب اليمن).



وأكدت قيادة التحالف، في بيان نعي وزع على الاعلاميين، انها ستواصل جهودها العسكرية والإنسانية حتى تخليص الشعب اليمني من تلك المليشيات الإجرامية.



ودان التحالف الاستهداف الصاروخي الحوثي على الحفل العسكري الذي أودى بحياة 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين بينهم أطفال.



وأكد البيان أن "مليشيا الحوثيةً المدعومة من إيران لا تفرق بين صغير أو كبير، من خلال اطلاقها للصواريخ فهي تستهدف كل أبناء الشعب اليمني بجميع أطيافه منذ تمردها عليه، وخروقاتها لكل المواثيق والقوانين الدولية".



ودعت قيادة التحالف، الوحدات العسكرية، إلى أخذ الحيطة والحذر، في مثل هذه الاحتفالات، بهدف تجنيب حياة منسوبيها وذويهم للخطر.



وفي وقت سابق دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى مواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب الوطني من المليشيا الانقلابية.



واستهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، بقصف صاروخي، الأحد، حفلاً عسكرياً لقوات موالية للإمارات في الضالع، أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 30 آخرين، وفق "فؤاد جباري"، المتحدث باسم محور الضالع العسكري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توعدت قيادة قوات التحالف العربي في عدن، اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية برد وصفته بـ"المناسب والقاسي"، في المكان والزمان المناسبين.جاء ذلك في أول ردة فعل من التحالف على الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، حفلاً عسكرياً لقوات موالية للإمارات في محافظة الضالع (جنوب اليمن).وأكدت قيادة التحالف، في بيان نعي وزع على الاعلاميين، انها ستواصل جهودها العسكرية والإنسانية حتى تخليص الشعب اليمني من تلك المليشيات الإجرامية.ودان التحالف الاستهداف الصاروخي الحوثي على الحفل العسكري الذي أودى بحياة 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين بينهم أطفال.وأكد البيان أن "مليشيا الحوثيةً المدعومة من إيران لا تفرق بين صغير أو كبير، من خلال اطلاقها للصواريخ فهي تستهدف كل أبناء الشعب اليمني بجميع أطيافه منذ تمردها عليه، وخروقاتها لكل المواثيق والقوانين الدولية".ودعت قيادة التحالف، الوحدات العسكرية، إلى أخذ الحيطة والحذر، في مثل هذه الاحتفالات، بهدف تجنيب حياة منسوبيها وذويهم للخطر.وفي وقت سابق دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى مواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب الوطني من المليشيا الانقلابية.واستهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، بقصف صاروخي، الأحد، حفلاً عسكرياً لقوات موالية للإمارات في الضالع، أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 30 آخرين، وفق "فؤاد جباري"، المتحدث باسم محور الضالع العسكري.







التحالف العربي معسكر الضالع الحوثيين



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